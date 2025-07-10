المركزية- على شاطئ مدينة جبيل التاريخية، وعلى أنغام أمواج البحر التي تعانق النسمات الصيفية، تستعد المدينة العريقة لاستضافة مهرجان "أورا" Ora Festival في نسخته الاولى ليُشكل واحدًا من أبرز الفاعليات الصيفية لهذا العام.

ينطلق المهرجان يوم الاثنين المقبل 14 تموز الجاري ويمتد حتى الاحد 20 منه،برعاية بلدية جبيل، متضمناً نشاطات ترفيهية متنوعة، فنية ورياضية ومسابقات لكافة افراد العائلة، لا سيما الاطفال والمراهقين. اما الشباب فيخصهم المهرجان بأهم منسّقي الأغاني (DJ)، أبرزهم DJ Hugel العالمي الذي يُحيي ليلة 19 تموز ، في ظل توقعات بأن يناهز الحضور نحو 6 الى 7 الاف شخص.

وفي وقت قرر منظمو المهرجان، المتميز بضخامته من حيث التنظيم ونوعية النشاطات، اعفاء الاطفال من رسم الدخول الى المواقع الخاصة بهم، خصوهم بألعاب مميزة كما بأجواء ساحرة لسائر افراد العائلة.

ويشمل المهرجان، منطقة Arcade مع ملعب كرة سلة بإشراف خبراء رياضيين اضافة الى مسرح استعراضي والعاب لايزر وأكشاك طعام ومشروبات منوّعة.