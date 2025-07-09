Jul 9, 2025 12:41 PMClock
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LBCI: مسؤولان اسرائيليان يؤكدان لقاء رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي مع الرئيس السوري أحمد الشرع في أبوظبي والتوقع أن تأخير إقلاع طائرة نتنياهو ثلاث ساعات مرتبط باللقاء

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