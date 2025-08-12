وزعت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية (LARI) سلسلة إرشادات للوقاية من الحر، مشيرة إلى أن موجة الحر ستشتد يومي الأربعاء 13 والخميس 14 آب، حيث ستلامس درجات الحرارة 44 درجة مئوية في البقاع و29 درجة على الساحل، مع التحذير من خطر اندلاع الحرائق.

وأوضحت أن الموجة ستبدأ بالانحسار تدريجياً أيام الجمعة 15 والسبت 16 والأحد 17 آب، لتتراجع الحرارة إلى 35 درجة في البقاع و27 درجة على الساحل، على أن تنحسر كلياً الاثنين 18 آب وتعود إلى معدلاتها الطبيعية البالغة نحو 32 درجة بقاعاً و28 ساحلاً، مع توقع انحسارها بشكل أوضح نهاية آب وبداية أيلول.