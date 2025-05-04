صدر مكتب وزير الداخلية والبلديات البيان التالي: "ورد إلى غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية ١٢ شكوى حول رشى انتخابية في عدد من مناطق محافظة جبل لبنان .

لذلك، تمت إحالة المعلومات الواردة على قوى الامن الداخلي للتحقق منها ومتابعتها مع القضاء المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية.

علما انه وفي محلة الفنار في المتن الشمالي ألقت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي القبض على أحد المواطنين بشبهة دفع رشى لمصلحة احد المرشحين، فتمت إحالة الملف على مفرز الجديدة القضائية التي فتحت محضرا عدليا بإشراف القضاء المختص".

واى ذلك، افيد عن ارتفاع عدد الشكاوى الواردة إلى غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية وأصبح المجموع 479 شكوى.

استفسارات: وفي السياق، كشفت مديرة الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية ردينة مرعب أن "الاتصالات التي وردتنا هي بغالبيتها استفسارات حول إدراج أسماء الناخبين في القوائم الانتخابية".

وقالت مرعب في حديث لـmtv: وردتنا استفسارات من المواطنين حول إمكان شطب أسماء من لائحة وكتابة أسماء أخرى عليها ونحن زوّدنا الجميع بالمعلومات المطلوبة وكلّ الشكاوى التي وردتنا حوّلناها إلى قوى الأمن.

اعتداء على رئيس قلم: وعلى مدار اليوم الانتخابي الطويل، سجل قبل الظهر اعتداء ناخب بالضرب على رئيس القلم في الغرفة رقم 3 في حارة حريك قرب محطة السبع، بعد منعه من الاقتراع بسبب عدم حيازته على المستند اللازم، وتدخلت القوى الأمنية وأخرجت الناخب من مركز الاقتراع.

https://twitter.com/i/status/1918907604283101627

وسجلت LADE حالات اقتراع عديدة خارج المعزل في مدرسة شانيه في عاليه ما شكّل خرقًا لسرية الاقتراع.

كذلك أشارت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات- LADE"، في مخالفة سجّلتها خلال الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان، إلى أنّه "تمّ منع المرشّحين والمندوبين الجوّالين من دخول القلم رقم 3 في مركز دير راهبات القلبين الأقدسين في فالوغا في قضاء بعبدا"، مذكّرةً بأنّ "للمندوبين الجوّالين والمرشّحين، بوصفهم مندوبين عن أنفسهم، الحقّ بالحضور داخل مركز الاقتراع".

وأفادت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات" "لادي"، عن "توقف العملية الانتخابية في قلم رقم 5 في مدرسة عرمون الرسمية لأكثر من 15 دقيقة بسبب الفوضى".

وفي التفاصيل، أوضحت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات "ان "في قلم رقم 5 في مدرسة عرمون الرسمية المختلطة حصل خلاف بين رئيسة القلم واحد المندوبين المتجولين بسبب دخوله المتكرر مع الناخبين من ذوي الاعاقة. نتيجة التوتر والفوضى اقفلت القوى الامنية باب القلم ولا يزال مغلقا حتى الان بعد مرور اكثر من 15 دقيقة".

وفي الجديدة اعترض رئيس اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر جان أبو جودة على وقوف مندوب للقوات اللبنانية على باب مركز الاقتراع.

https://x.com/i/status/1918917057925529762

ووقع إشكال في أحد أقلام الاقتراع في بلدة الغينة – كسروان، ما أدى إلى سقوط جريح نتيجة التدافع بين عدد من المواطنين. وعلى إثر الحادث، تدخلت وحدات من الجيش وعملت على تعزيز انتشارها في البلدة لضبط الوضع ومنع تفاقم الإشكال.

كما سجلنت إشكالات في متوسطة فرن الشباك الرسمية بالنسبة لهويات الناخبات المتزوجات اللواتي لم تنتقلن إلى سجلات أزواجهنّ ووردت أسماؤهنّ على لوائح الشطب في سجلات عائلاتهنّ، ما دفع رئيس القلم الى مقارنة رقم البطاقة الشخصية للناخبة مع رقم البطاقة الوارد على لوائح الشطب.

وحصل اشكال في قلم في بلدة حمانا حيث أقدم رئيس احدى اللوائح على التعدي بالضرب على أحد المندوبين والاخير تقدم بشكوى امام مخفر حمانا.

وسجل اشكال في بلدة الباروك - الفرايديس والجيش اللبناني يتدخل.

ووقع إشكال في ذوق مكايل بين ناخبين يدعم كلُ منهما لائحة، الامر الذي استدعى من الجيش ايقاف عملية الإقتراع لخمس دقائق بغية المعالجة.

وعصرا، افيد بحصول اشكال على خلفية حضور رئيس بلدية جونية الحالي جوان حبيش للدخول الى مركز الاقتراع في غدير، حيث تم منعه من قبل القوى الامنية كون سجل قيده ينتمي إلى ساحل علما .

لم يغادر حبيش مكان الاقتراع وظل مصرا على دخول المركز بعد أن اتصل بقائمقام كسروان ستريدا نبهان ، حيث قامت بدورها بالاتصال بمحافظ جبل لبنان محمد مكاوي حيث تم السماح له بدخول المركز.

وليس بعيدا، افيد ايضا عن إشكال وتدافع في مركز اقتراع صربا على خلفية محاولة التقاط أحد مرافقي مرشّح صورة للأخير ومنعه من قبل أحد عناصر قوى الأمن، وسرعان ما طوّقت القوى الأمنيّة الإشكال.

فيما أوضح المكتب الإعلامي للمرشح عن لائحة "نهضة جونيه" رشيد الخازن في بيان، أن "ما جرى في قلم صربا لا يعدو كونه سوء تفاهم لا أكثر ولا أقل"، مهنئا "الأجهزة الأمنية على تدخلها السريع لفضه"، مشيدا بـ"الجهود التي تقوم بها هذه الأجهزة طوال هذا اليوم الانتخابي الطويل".