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Apr 24, 2025 8:03 AM
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9 قتلى و63 جريحا في كييف في قصف صاروخي روسي
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2025-05-02 06:10:43
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6:13 AM
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القناة 12 عن الجيش الإسرائيلي: قرار بتوسيع العملية البرية في غزة قريبا
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6:29 AM
السلاح الفلسطيني في المخيمات على الطاولة.....
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6:18 AM
الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للدفاع برئاسة...
صحف
6:13 AM
إليكم تفاصيل زيارة الوفد الأميركي إلى لبنان
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الغارات على الحوثي مستمرة: المفاوضات لا تغ...
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تفهم لموقف لبنان ولكن..موازين القوى تفرض ت...
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عدل وأمن
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دوليات
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Beirut, Lebanon
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