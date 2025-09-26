تستمر التحضيرات لزيارة قداسة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان في نهاية شهر تشرين الثاني المقبل.

ووفق المعلومات فإن زيارة البابا ستكون على مدى ثلاثة أيام وتتضمن سبع محطات رئيسية ، في القصر الجمهوري وبازيليك سيدة لبنان في حريصا ولقاء حاشد مع الشبيبة في بكركي وقداس في واجهة بيروت البحرية، ولقاء في ساحة الشهداء في وسط بيروت، وزيارة لدير راهبات الصليب في جل الديب وزيارة لدير مار مارون عنايا(ضريح القديس شربل).



المصدر لفت الى أن اللجنة التنظيمية لم تنته بعد من إعداد البرنامج بسبب التنسيق الدائم مع دوائر الفاتيكان، حيث من المقرر ان يعلن الفاتيكان رسميا عن الزيارة.



وفي سياق متصل، قال مصدر أمني ان الأعمال الجارية في حرم القصر الجمهوري وعلى الطرقات الرئيسية المؤدية الى مداخله وهي عبارة عن عمليات برش الإزفلت وإعادة تعبيد كل هذه الطرقات وتزييحها وصيانتها وإزالة الأعشاب عن جوانب الطريق، بالإضافة الى طلاء الأرصفة وتشحيل الأشجار وخاصةً داخل النطاق الجغرافي للقصر وعلى مداخله باشراف مباشر من لواء الحرس الجمهوري، تندرج في اطار التحضيرات لزبارة قداسة البابا.



المصدر: لبنان 24