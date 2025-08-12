6:59 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

7 قتلى في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o