خلع “حزب الله” القناع عن وجهه في الذكرى الأولى لتفجير إسرائيل أجهزة المناداة (البيجرز) وأجهزة الاتصال بيد آلاف من عناصره كي يبدأ مرحلة شبيهة بغزوة بيروت في 7 أيار عام 2008. ويهدف “الحزب” هذه المرة، وهو لم يخف ما يبيته، إلى حماية ما تبقى من سلاحه وإسقاط الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في أيار 2026 .

وكشفت أوساط سياسية لـ “نداء الوطن” أن “حزب الله” بدأ معركة جديدة ضد قانون الانتخاب من خلال معركة التمديد لمجلس النواب الحالي. أضافت أن “الحزب” يعمل على تعطيل آليات إجراء الانتخابات في موعدها ضمن القانون الحالي، أو من ضمن الاتفاق على قانون انتخاب جديد ما يفرض تأجيل الانتخابات. وأرفق “الحزب” معركته لإسقاط الانتخابات بتوتير الأجواء كما فعل في موضوع الروشة، على أن يستخدم كل الوسائل الممكنة لتحقيق هذا الهدف.

عون لحق المغتربين في القرار الوطني وجعجع لتحرّك بو صعب

في المقابل، أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن دور اللبنانيين في بلاد الانتشار أساسي في دعم وطنهم الأم “وطبيعي أن يكون لهم الحق في المشاركة في القرار الوطني اللبناني”، لافتًا إلى أن المساعدات التي يقدمها أبناء الانتشار إلى ذويهم في لبنان، تركت أثرًا فاعلًا في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان”.

من جانبه، طالب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في بيان رئيس اللجنة النيابية الفرعية المكلّفة دراسة قانون الانتخاب النائب الياس بو صعب، بأن يدعو إلى اجتماع في أقرب وقت ممكن، “لأخذ ملاحظات الحكومة في الاعتبار والقيام بما يلزم”.

أورتاغوس إلى بيروت ومستشار عون يلتقي رعد

وأشارت معلومات “نداء الوطن” الى أن زيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس الأحد المقبل إلى بيروت، ستركّز على الشق التقني العسكري وليس السياسي خصوصًا أن رئيس الجمهورية سيسافر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وبالتالي، ستغيب اللقاءات السياسية، ولن تحمل أورتاغوس أي جواب من إسرائيل حول الورقة التي أقرتها الحكومة اللبنانية، وبالتالي ستبقى الأمور تراوح مكانها مع تشدد “حزب الله” ورفضه تسليم السلاح.

وفي السياق، أعلنت العلاقات الإعلامية في “حزب الله”، أن مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال، التقى مساء أمس رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد.

وأشارت معلومات “نداء الوطن” الى أن اللقاء يأتي في سياق إعادة وصل ما انقطع بين بعبدا و”الحزب” بعد جلسات الحكومة التي أقرّت حصرية السلاح، ويأتي أيضًا استكمالًا للحوار الذي بدأه الرئيس مع “الحزب” من أجل تسليم السلاح، وبالتالي يعمل على لقاء بين عون ورعد قبل سفر الرئيس إلى نيويورك. وإذا لم ينجز الموعد أو لم تستكمل الترتيبات قد يؤجل إلى ما بعد عودة الرئيس. أما “الحزب” فقال في بيانه إنه جرى في اللقاء “البحث في عدد من المسائل التي تهمّ مصلحة البلاد، وذلك في جوّ من التفاهم المتبادل”.

