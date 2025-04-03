شملت قائمة فوربس لأثرياء العالم للعام 2025 رئيس الحكومة اللبناني السابق نجيب ميقاتي وشقيقه طه بثروة قُدرت بـ3.1 مليار دولار لكل منهما وهما الأغنى لبنانياً، تلاهما بهاء الحريري بثروة قُدرت بـ2 مليار ثم روبير معوّض بـ1.5 مليار وأيمن الحريري بـ1.4 مليار، وفهد الحريري بـ1.2 مليار.

وارتفع عدد المليارديرات حول العالم ضمن قائمة “فوربس” لأثرياء العالم لعام 2025، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 3028 شخصا، وذلك بزيادة 247 شخصا عن العام الماضي، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها العدد حاجز 3 آلاف.

وبحسب قائمة “فوربس” لأثرياء العالم للعام الجاري، فإنّه لم يسبق لمليارديرات العالم أن تمتعوا بهذا القدر من الثروة والنفوذ كما هو الحال اليوم، خاصة في الولايات المتحدة، إذ استعاد دونالد ترامب مكانته من جديد في كانون الثاني/ يناير الماضي، ليصبح بذلك يوصف بـ”رمز لطبقة مليارديرات أميركا”.