Jun 28, 2025 3:31 PMClock
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6 شهداء إثر إطلاق نار من قوات إسرائيلية قرب مركز مساعدات شمالي رفح جنوبي غزة

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