Jul 31, 2025 6:39 AMClock
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4 قتلى وعدد من الجرحى جراء قصف اسرائيلي لخيمة نازحين في منتزه البصة غربي دير البلح وسط قطاع غزة

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