Apr 18, 2025 5:25 PMClock
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4 قتلى بينهم طفلين في قصف من مسيرة إسرائيلية على منطقة الصفطاوي شمالي قطاع غزة

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