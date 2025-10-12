Oct 12, 2025 9:40 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

4 قتلى باشتباكات بين حماس وعشائر في حي الصبرة بمدينة غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o