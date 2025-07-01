Jul 1, 2025 12:11 PMClock
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4 شهداء وأكثر من 15 مصابا إثر قصف جوي إسرائيلي على منزل في مخيم خان يونس

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