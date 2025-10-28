Oct 28, 2025 7:20 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

35 شاحنة مساعدات إماراتية تحمل على متنها نحو 660 طنا من المواد الغذائية بانتظار إدخالها الى قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o