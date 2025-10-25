كشفت مسؤولة الإعلام في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليزا أبو خالد أن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا من لبنان إلى وطنهم وصل إلى 300 ألف لاجئ منذ مطلع العام الحالي.

وأوضحت المسؤولة في مقابلة مع وكالة الأناضول أن المفوضية تواصل تنفيذ برنامج العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا لدعم الأشخاص الذين يريدون العودة إلى بلدهم، وستتابع معهم بعد عودتهم من خلال تقديم ما يلزم لانخراطهم بمناطقهم.

وأشارت إلى عودة 400 لاجئ سوري أمس من لبنان عبر معبر العريضة الحدودي بريف طرطوس متوجهين إلى مناطق في مدينتي حمص وإدلب، في إطار الدفعة السادسة من برنامج العودة الطوعية.

وفي التاسع والعشرين من تموز الماضي أعلنت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا سيلين شميت تسيير أول قافلة عودة طوعية من لبنان إلى سوريا، في إطار برنامج العودة الطوعية المنظمة، وذلك بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا.

وبينت شميت أن المفوضية ستقوم بدعم هذه العائلات من خلال توفير وسائل النقل لهم ولأمتعتهم، ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم لإعادة اندماجهم في مجتمعاتهم.