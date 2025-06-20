بعد إطلاق إيران سلسلة من الصواريخ، صباح اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد موجة أخرى من الصواريخ.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، مضيفاً أنه "يعمل على اعتراض التهديد".

كما أشار إلى تفعيل الإنذارات في مناطق عدة بإسرائيل.

فيما أوضحت مراسلة العربية/الحدث أن الدفاعات الإسرائيلية حاولت اعتراض صواريخ في حيفا وتل أبيب والجنوب الإسرائيلي، بالإضافة إلى الشمال.

كما أشارت إلى سماع دوي إنذارات في القدس وإيلات، مضيفة أن صاروخا سقط قرب ميناء حيفا.

ولفتت إلى أن ما بين 25 و30 صاروخاً أطلقت نحو مناطق إسرائيلية مختلفة جنوباً وشمالاً.

بدورها، أكدت مصادر إسرائيلية وقوع أضرار مادية كبيرة في تل أبيب والنقب وحيفا وبئر السبع جراء الغارات الإيرانية، مع إصابة عدة أشخاص. وأشارت إلى سقوط صاروخ قرب مقر وزارة الداخلية في حيفا.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي عن سقوط 27 إصابة في حيفا منها 3 في حالة خطرة.

في حين أفادت مصادر إيرانية بضرب هدف استراتيجي في حيفا، مشيرة إلى موقع حكومي، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.

كما أعلنت إيران إطلاق نحو 30 صاروخاً ثقيلاً نحو شمال وجنوب وسط إسرائيل، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

خامنئي: من جهته، أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، في منشور على إكس أن "النظام الصهيوني ارتكب خطأً فادحاً، ستكون عواقبه بائسة".

أتى ذلك، بعدما ضرب صاروخ بوقت سابق اليوم منطق بئر السبع، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، وإلحاق أضرار كبيرة.

فيما أعلن المرشد الإيراني حينها أيضاً أن "إسرائيل تدفع الثمن الآن" رداً على الهجمات التي نفذتها على إيران.

وكانت منطقة بئر السبع شهدت، أمس الخميس، سلسلة هجمات صاروخية طالت مستشفى سوروكا.

كما استهدفت الصواريخ الإيرانية بلدتي آزور ورامات غان قرب تل أبيب، ما أدى إلى إصابة 271 شخصا، وفق خدمة الإسعاف الإسرائيلية.

ومنذ 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل سلسلة غارات وهجمات على مناطق إيرانية عدة، مستهدفة مواقع عسكرية، ومنصات إطلاق صواريخ، فضلا عن منشآت نووية.

كما اغتالت عشرات القادة العسكريين الإيرانيين الكبار، فضلا عن نحو 14 عالماً نووياً.