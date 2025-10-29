المركزية - واصل "الملتقى الإعلامي العربي" في دورته الحادية والعشرين" تحت عنوان "الاعلام والتنمية... شركاء الحاضر تحالف المستقبل"، الذي أقيم بالتعاون مع وزارة الاعلام في قاعة المؤتمرات في بيروت، أعماله، فعقدت الجلسة الاولى، بعنوان: "الاعلام العربي في قلب التنمية المستدامة "بالتعاون مع مركز "تريندز للبحوث والاستشارات"، وادارها رئيس المركز الدكتور أحمد العلي.

ابو رغيف: وتحدث فيها رئيس هيئة الاعلام والاتصالات في العراق نوفل ابو رغيف عن الوضع الاعلامي في العراق وما تقوم به الهيئة لتنظيم الاعلام ومواجهة التحديات واقامة المبادرات. واعتبر انه "ليس من اليسير بمكان ترميم الفجوة بين الاعلام الرسمي وغير الرسمي وهو بحاجة المزيد من الوقت"، وقال: "المهم ان نتصالح وتشخيص المشكلات التي بعاني منها الاعلام، وهذه المؤتمرات هي احدى الوسائل لنبدأ بترميم هذه العلاقة لكي يشعر جميع الاطراف بان المسؤوليات تضامنية وأساسية".

واشار أبو رغيف الى "ان الذكاء الاصطناعي والاعلام الرقمي بمكن ان يشوه الأمور ويسيء الى العلاقة بين الدول، فالمطلوب البناء التكاملي للجميع والعلاقة بين التنمية والاعلام هي علاقة تحالف وبجب ان تنتهي الى شراكة، اهم شيء مناقشة الامور بتجرد ومن دون احكام مسبقة".

البراك: اما نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارات السابق سعد البراك، فتحدث عن الثورة الرقمية وتأثيرها على دور الاعلام العربي في دعم التنمية المستدامة. واعتبر "ان التخويف والقاء اللوم على الاعلام وعلى الذكاء الاصطناعي في تزييف الاخبار، يبدأ كله من الإنسان"، مشيرا الى "فشل الإعلام العربي الرسمي فشلا ذريعا فهو الناطق الرسمي باسم النظام".

وقال :"الثورةالرقمية ممتدة من بداية خلق نظم المعلومات، وليس مقبول ان نبحث دائما لتبرير واقغنا عن طريق لوم أدوات خارج النطاق البشري".

واعتبر "أن وزارات الإعلام العربية مترهلة ومتساقطة وقديمة، وفي كل دول العالم المتقدم لا وزارات اعلام، أول خطوة في تحرير ودفع الاعلام العربي نحو الحداثة ان يكون التعامل حر من دون وجود وزارات اعلام وانشاء مؤسسة للاذاعة والتلفزيون لنشر خطط الحكومة وتنظيم قطاع العام بما لا يتجاوز الحدود المتعارف عليها".

ودعا البراك الى إلغاء وزارات الاعلام، وقال:" لنوفر الجهد فالاعلام يتنفس من خلال الحرية ، ويجب البناء على اساس فلسفة توفير بيئة مناسبة لينمو الاعلام الخاص. فمرحلة التقييد والمنع غير عملية ونحن نطمح في توسيع هامش الحرية".

النائب عدوان: وتحدث رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان عدوان الذي رحب بداية بوجود وزير الإعلام السوري، وقال: "نحن والأخوة السوريين عانينا طويلا من نظام بائد ظلم اللبنانيين والسوريين معا، واتمنى لسوريا ولشعبها أن يخطو باتجاه الحرية وتأمين الأمن لجميع مكوناتها".

وتحدث عدوان باسهاب عن الإعلام في لبنان واعتبر ان "شرط اساسي لاي عملية تنموية حقيقية ، فمن دون اعلام يراقب ويكشف ويحاسب. فلا بمكن أن يكون هناك تنمية شفافة ولا ادارة نزيهة ولا مواطن فاعل، ولا يسعني الا ان اشير الى الجهود الكبيرة التي بذلها وزير الاعلام بول مرقص في دعم هذا التوجه وفي الدفع نحو تحديث المنظومة الإعلامية واطلاق حوار بناء بين المؤسسات الاعلامية، وستقر لجنة الادارة والعدل مشروع قانون الاعلام الجدبد في جلساتها القادمة وتحيله مباشرة الى الهيئة العام. لمجلس النواب لاقراره بصورة نهائية لان لبنان بحاجة الى هذا القانون الذي يؤسس لاعلام حديث مسؤول ومستقل.

وردا على سؤال عن الاطار التشريعي وهل هو كاف لحماية الاعلام، قال:" لا اعقد فهناك تفاوت بين بلد واخر، واكثرية البلدان العربية مرت بحروب ومشاكل وتدخلات اجنبية زعزعت وضعها، ومع بدء الاستقرار في العراق وسوريا نأمل ان نذهب الى قوانبن واضحة تحمي الاعلام وتضع حدا فاصلا بين الاعلام وما ليس اعلاما".

وزير الإعلام السوري: اما وزير الاعلام السوري حمزة المصطفى فأشار الى ان "سوريا بعد ٦ عقود من الاستبداد كانت خارج كل المؤشرات السياسية والاقتصادية والتنموية وكان نحو ٩٠ بالمئة من شعبها تحت خط الفقر" وقال :"لقد تعامل النظام البائد مع الدولة كقوة احتلال خارجي او داخلي . وفكرة تبلور المؤسسات، تحتاج الى مرحلة انتقالية والى أنظمة عمل الاعلامي للوصول الى سياقات أكثر انفتاحا. وما يميز بين الدول هو هامش الحرية، ومن ببنها حربة الصحافة، نحن دائما في السياقات الإعلامية ".

أضاف: "في سوريا كان لدينا نقاش كبير كيف يكون الاعلام وقررت الحكومة الحفاظ على حرية التعبير وقسمنا الاعلام الى مستويات: مستوى الإعلام الحكومي ، والمستوى الرسمي اي صوت الحكومه والدولة يكون عبر الوكالة الرسمية السورية ونحن نطمح ان ينتقل الإعلام الرسمي من الصيغة الحكومية الى الاعلام العام والخاص وان يكون صوتنا وصوت المعارضة والوطن".

الجلسة الثالثة: وعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان "دور الإعلام في بيئة مؤاتية للتنمية الاقتصادية، ادارتها رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي السيدة لميا مبيض وقالت: "ان الإعلام هو الصورة الأولى لمن يريد العمل في البلد وهو يبرز إمكانات البلد ، وكلما كانت الرسالة الإعلامية واضحة تزداد الثقة ويزداد الإستثمار".

وقدمت مبيض امثلة عن دولة الامارات ودول الخليج والمغرب وكيفية تعاطي الإعلام مع الإضاءة على الاستثمارات والمشاريع".

وتحدث الإعلامي اللبناني البير كوستانيان، وهو اقتصادي، ومقدم برامج، في مداخلته عن كيفية انتقال الإعلام من اعلام الأزمات إلى إعلام التنمية"، وإعتبر أنه " يجب أولا ان تنتقل المنطقة من منطقة الأزمات الى منطقة تنمية ، ولذلك لا بد من ان يركز الإعلام على مساعدة المجتمعات على تفادي الازمات واستباقها ".

وأعطى كوستانيان مثالا عن التحربة اللبنانية وقال: "على الرغم من وجود تاريخ إعلامي ورئة إعلامية إلا انه لم يستطع تفادي او تحذير المجتمع والناس من الازمة الاقتصادية".

وأشار كوستانيان الى انه "صحيح ان الإعلام لا يستطيع تفادي الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ولكنه كان باستطاعته تفادي الازمة الاقتصادية" .

ولفت الى ان"دور الإعلام هو الإضاءة على المفاهيم الاقتصادية، ومساعدة المجتمع على مواكبة العصر لأن التغييرات تحدث بسرعة كبيرة".

وأشار إلى أن "دور الإعلام ليس ترويجيا ، وعليه ان ينقل الواقع لا ان يجمله او يحجبه ".

وإعتبر كوستانيان ان "الإعلام يجب أن يتمحور حول تعزيز الشفافية والرقابة، وليس الترويج، انما مساءلة الحكومة، مصرف لبنان ، والاحزاب .

وانتقد كوستانيان في مداخلته تركيز بعض برامج "التوك شو" على "اثارة وخلق المشاكل بهدف زيادة المشاهدة". واعتبر ان" المعلومة في لبنان وجهة نظر ولا يوجد عندنا أرقام "، مضيفا:" يوجد مفاهيم اقتصادية غير واضحة لذلك على الإعلام تبسيط المصطلحات الاقتصادية".

ولفت كوستانيان الى "غياب الثقافة الاقتصادية لدى عدد كبير من الإعلاميين، لذلك فان دور وسائل الإعلام يتركز على" إيجاد أكاديمية تقدم المفاهيم الاقتصادية الأساسية للإعلاميين، فالسياسة اقتصاد والاقتصاد سياسة".

بدوره، مدير المعهد العربي للتخطيط عادل الوقيان اعتبر في مداخلة ان هناك "فجوة بيانات احصائية لذلك يلجأ المستثمرون أحيانا إلى الاستعانة بمؤشرات دولية في ظل غياب بيانات شفافة".

واعتبر أن "لولا الإعلام لما وجدت صناعة إسمها انترنت ".

وشدد الوقيان على دور " الحكومات والبعثات الديبلوماسية لتشجيع الشركات على الاستثمار من خلال الإعتماد على المعلومة الدقيقة"، مشيرا إلى ان "الإعلام جسر معلومة يفلتر المعلومات الصحيحة من غيرها "، معتبرا ان "عدم وجود شفافية في المعلومات تؤدي إلى كارثة ، فالمستثمر يبحث عن تقليل مخاطر عدم التأكد، والمعلومة الدقيقة التي يبثها الإعلام دورها زرع الثقة لدى المستثمر".

ولفت الى الجريمة في هذا العصر اصبحت الكترونية ولم تعد جريمة فيزيائي"ة.

بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي علي حسن خليل: "نحن نتطلع الى المؤشرات قبل الدخول لسوق الاستثمار "، وسأل:" هل المعلومات موجودة بشكل شفاف؟"، مشددا على" موضوع القوانين وجديتها ".

واعتبر ان "الإعلام مشروع شرعي الا ان الأساس يبقى مصداقية المعلومة".

ولفت الى ان "دور الإعلام في خلق يئة مؤاتية للتنمية مع مجلس الأعمال اللبناني في الكويت ".

وشدد على "دور الإعلام واهميته في "توثيق المعلومة"، معتبرا انه "من الضروري "وجود تشريعات وقوانين ليتمكن الإعلام من أداء دوره".

ولفت الى ان "مصداقية الإعلام هي بدقته وشفافيته".

الجلسة الثالثة: وأدارت الجلسة الثالثة الإعلامية ريما الكركي. وتحدث فيها وزير الاعلام العماني السابق الدكتور عبد المنعم الحسني الذي أعرب عن "سروره لوجوده في لبنان الحضاراة والمستقبل، وقال:" حكايتنا في عالم الإعلام مبنية على العلاقات الإنسانية والتعامل مع البشر، فالذكاء الاصطناعي أداة تساعدنا ولكن لا تحل مكان الانسان، ومن المهم لي كاعلامي أن اعرف تقنيات الإعلام الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي الذي يفتح لنا العديد من الفرص والمسارات" وقال : الفراغ ان لم تشغله يشغله غيرك، وإذا لم نجهز الآن فغيرنا سبجهز قبلن. والعديد من الجامعات العربية لا زالت متأخرة وطلابنا يأخذون دروس "اونلاين،" من أهم جامعات العالم، المسألة تحتاج الى مشاربع وطنية ومجتمعية، وبدل ان تستثمر شركات القطاع الخاص في الماضي فلتستثمر في المستقبل، لأن المستقبل مخيف فيه الكثير من الاختراعات يفهمها ابناؤنا اكثر منا.

ناصيف: اما المخرج السينمائي وليد ناصيف، فقال :" نحن نتكلم عن مصداقية كبيرة من الذكاء الاصطناعي يقدم حالات تغيير وبامكان كل شخص الاستفادة من هذه التقنية وهو واقع فبجب ان نعرف ما هو لنستفيد منه والاتي هو الاخطر. ومهما اردنا فعله من اعمال فيجب أن نفهم ما هو الذكاء الاصطناعي لكي ننجح".