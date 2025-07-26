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221 نائبا بريطانيا من 9 احزاب بينهم العشرات من العمال الحاكم يحضّون ستارمر على الاعتراف بدولة فلسطين رسميا

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