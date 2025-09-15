10:38 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

19 شاحنة مساعدات إماراتية تجتاز البوابة الجانبية لمعبر رفح في طريقها لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o