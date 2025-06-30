Jun 30, 2025 3:25 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

15 قتيلا في قصف إسرائيلي لـ "استراحة الباقة" على شاطئ غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o