Apr 3, 2025 6:11 PMClock
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15 قتيلا حصيلة أولية إثر غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين شمال شرق غزة

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