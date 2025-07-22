Jul 22, 2025 7:46 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

14 شهيدا و25 جريحا على الأقل إثر استهداف الاحتلال خيمة تأوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o