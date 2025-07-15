Jul 15, 2025 3:28 PMClock
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12 شهيدا بينهم 7 من الجنسية السورية وعدد من الجرحى جراء الغارات على وادي فعرا في البقاع

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