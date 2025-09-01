خَتم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم تحقيقاته في قضية تهريب المدعو علي حمود من مطار بيروت، بينما كان هناك بلاغ بحث وتحرٍّ بحقه في قضية نصب واحتيال بحق الفنانة اليسا.

وعَلِم موقع mtv أن القاضي غانم ادّعى على 11 موقوفاً في القضية، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول رلى عثمان التي، إما ستُبقي الملف بعهدتها وتجري تحقيقاتها، أو توزّعه على باقي قضاة التحقيق.

يُذكر أنّه بعد إثارة القضية في الإعلام تحرّك فوراً مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، بالتنسيق مع بقية الأجهزة الأمنية، وأجريت التحقيقات التي حصلت على مستوى مديرية الامن العام، وتحريات قوى الامن الداخلي، واستقصاء جهاز أمن المطار.

وبينما تنوعّت المسؤوليات حيال المتورّطين بالقضية، تبيّن أن مؤهل أول في الاستقصاء في جهاز أمن المطار، والذي تمّ توقيفه لاحقاً من قبل الجيش، كونه تابع ضمن فرع الاستقصاء لمخابرات الجيش، هو الحلقة الاساسية في القضية، ونال مبلغاً بالآف الدولارات لتمرير علي حمود عبر المطار، بعدما أوهم مهرّبيه بأنّ إسمه موجود على الشبكة الالكترونية للأمن العام، وهو الأمر الذي دحضته التحقيقات، حيث تبين أن الإسم لم يكن أصلاً موجوداً على الشاشة.

وقادت اعترافات المؤهل أول إلى كشف الشبكة المتورطة بأكملها، بعدما قادت أيضاً التحقيقات في مديرية الأمن العام إلى تحديد هوية الرتباء المتورطين بالقضية داخل المديرية، والتي اقتصرت مسؤولياتهم على "تفييش" إسم علي حمود على "سيستم" المديرية.

المصدر: موقع mtv

