Jun 28, 2025 1:53 PMClock
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“هآرتس” نقلًا عن تقرير لشبكة “سي أن أن”: السلطات الإيرانية أعادت فتح أحد المداخل في منشأة تخصيب اليورانيوم في أصفهان

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