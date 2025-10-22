أعلنت “المجموعات الاغترابية” اللبنانية: شبكة الاغتراب اللبنانيTLDN ، جمعية الإنتشار اللبناني ما وراء البحار، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، كلنا ارادة، المنتدى اللبناني في اوروبا، مغتربين مجتمعين، مجلس التنفيذيين اللبنانيين، مواطنون لبنانيون حول العالم، صوتي، الحراك الاغترابي اللبناني، Change Lebanon، Collectif Libanais de France،GLOBAL LEBANESE ALLIANCE, Latin American Center For Lebanese Studies، Lebanese National Alliance، Our New Lebanon, ROOTED, TeamHope، في بيان، أن “ممثلين عنها يتابعون لقاءاتهم مع عدد من سفراء لبنان في الخارج، والتقوا أمس سفيرة لبنان في الولايات المتحدة الأميركية ندى حمادة معوّض، وتابعوا اليوم بلقاء سفير لبنان في الإمارات العربية المتحدة طارق منيمنة، على أن يستكملوا جولتهم لاحقا في عدد من العواصم والمدن التي تضم جاليات لبنانية فاعلة”.

وأشارت إلى أن “خلال هذه اللقاءات، يسلم الممثلون السفراء رسالة تطالب بضمان حق اللبنانيين المغتربين في الاقتراع وفق أماكن قيدهم، إسوة بالمقيمين، باعتباره حقا دستوريا أساسيا يعزز مبدأ المساواة والانتماء الوطني”.

وشددت المجموعات الاغترابية في رسالتها على أن “حصر اقتراع غير المقيمين بستة مقاعد يحرمهم من التأثير الفعلي في الحياة السياسية”، مذكرة بأنها “تعاونت مع عدد من النواب لصياغة اقتراح قانون يلغي هذا التمييز، غير أنه لم يقر بعد، مما يضاعف الحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان مشاركة عادلة للمغتربين”.

كما أكدت “استعدادها للتعاون مع السفارات اللبنانية لضمان مشاركة شفافة في الانتخابات المقبلة”، داعية السفراء إلى “نقل هذه المطالب بشكل مباشر إلى الجهات الرسمية المعنية ومتابعتها لضمان تنفيذها”.