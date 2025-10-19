1:17 PMClock
“القوات” تنفي مزاعم القيام بترشيحات نيابية وتغييرات في الانتخابات المقبلة

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي:

تنشر بعض وسائل الإعلام أخبارًا تتعلّق بترشيحات نيابية وتغييرات تزعم أن حزب "القوات اللبنانية" يعتزم اعتمادها في الانتخابات النيابية المقبلة.

يهمّ الدائرة الإعلامية التأكيد أنّ لا صحّة لكل ما يُنشر في هذا الإطار، إذ يندرج ضمن "الموسم الانتخابي" لبعض وسائل الإعلام.

وإذ تأمل "القوات اللبنانية" من هذه الوسائل الحفاظ على صدقيّتها المهنية، تدعوها إلى تجنّب تداول أخبار غير دقيقة، مؤكّدةً أنّ الحزب، متى اتّخذ قراراته النهائية، لن يتأخّر في إعلان ترشيحاته للرأي العام.

