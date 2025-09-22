أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ان “نتيجة الاتصالات والمساعي المستمرة التي قام ويقوم بها الحزب التقدمي الاشتراكي منذ أحداث تموز الدامية، لإطلاق سراح جميع المخطوفين والمختطفات والمعتقلين من أهالي السويداء، وبعد تكثيف الاتصالات في اليومين الماضيين، عقب العرقلة التي طالت ملف تحرير المخطوفين بعد الاعلان عن الاتفاق الثلاثي الذي وقع في دمشق، تم اليوم إطلاق سراح ٢٤ معتقلاً من أهالي السويداء”.

وأضاف: “تستمر المساعي لاطلاق سراح جميع المخطوفين لا سيما المختطفات بناءً على خارطة الطريق التي وضعها الرئيس وليد جنبلاط والتي تبنّى الاتفاق الثلاثي بين دمشق وعمّان وواشنطن فحواها”.

وشكر “التقدمي” جميع الأطراف الداعمة والمسهلة لاطلاق المخطوفين والشروع في حل الأزمة.