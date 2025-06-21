Jun 21, 2025 7:52 PMClock
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“أكسيوس” عن مصادر أميركية: انهيار جهود ترامب وأردوغان لترتيب لقاء بين كبار المسؤولين الأميركيين والإيرانيين في إسطنبول عندما تعذر الحصول على موافقة المرشد الإيراني الذي تم إخفاؤه حرصاً عليه من الاغتيال

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