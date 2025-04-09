للفت عضو التكتل الوطني المستقل النائب طوني فرنجية، الى أن "المبعوثة الأميركية مورغان اورتاغوس ميزت جعجع في زيارتها إلى لبنان ولم أتفاجأ من هذا الأمر بما أنه حليف أميركا وهو يحظى بأكبر كتلة في البرلمان".



واضاف فرنجية، في حديث لـبرنامج "حوار المرحلة" عبر ال"LBCI": "أستغرب تهكم جعجع من رئيس الجمهورية مؤخرا في وقت أن الرئيس عون يحتاج إلى الدعم، والرئيس عون حريص بما فيه الكفاية على الداخل اللبناني ويدرس خطواته بدقة وهذه ال​سياسة​ تأتي بنتيجة".



وقال "لم أسمع أن أورتاغوس حددت مهلة لسحب السلاح وحصر السلاح بيد الدولة كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري والقرار 1701 بحاجة لمسار واضح"، مضيفاً "تم تسليم 80% من مراكز الحزب والجنرال الأميركي المسؤول عن لجنة الإشراف على وقف النار غادر لبنان لأن "الإسرائيلي فاتح على حسابو".

واشار فرنجية اى انه "يجب أن نكون إلى جانب الجيش اللبناني بملف حصر السلاح"، معتبراً أنه "سوف يتحقق الكثير خلال العام الأول من عهد الرئيس جوزاف عون، وحزب القوات اللبنانية يُدرّس في التنظيم ولعبت المعادلة الاقليمية لصالحهم ومحورهم اليوم مُتقدم".

وتابع "زغرتا حُميت في الحرب بالسلاح وفي السلم بالسياسة ومحور المقاومة خسر"، مضيفاً "حان الوقت لنُثبت للغرب وللإسرائيلي أن الخيار الدبلوماسي هو الأنسب والأكثر جدوى".

واعتبر أن "حرب الإسناد جلبت الويلات إلى لبنان وتكلفتها على الحزب والطائفة الشيعية كانت باهظة"، لافتاً الى أنني "لم أخرج من عباءة والدي سليمان فرنجية وهناك اختلاف بسيط بالأسلوب بيننا".

واضاف: "التطورات المقبلين عليها في الأسابيع الآتية تصب باتجاه تسليم حزب الله لسلاحه ونحن أمام فرصة تاريخية لترسيم الحدود وترسيخ السيادة".

وقال فرنجية: "شهدنا تفوقاً إسرائيلياً في الحرب الأخيرة".

واعتبر انه "يجب أن نقوم بالإصلاحات لأننا بحاجة إليها وليس من أجل صندوق النقد الدولي".

ولفت فرنجية الى انه " شعرنا بألا رغبة لدى نواف سلام بتمثيل تيار المردة في الحكومة".

وعن الانتخابات البلدية، قال: " من بدأ الحرب هو الأستاذ ميشال معوض ولمست محاولات لإنهاء تيار المردة والقضاء على طوني فرنجية بعد التطورات في لبنان والمنطقة ونقطة التحول كانت خطاباً لـ"ميشال بيك" في البرلمان إذ اعتبرني "مافيا وميليشيا" وقال إلى اللقاء في صناديق الاقتراع وإن لم نكن المقصودين بهذا الكلام فنمدّ حينها يد التعاون".

وتمنى ان فرنجية "يخرج معوض من "الزورايب" والانتخابات البلدية ليست مساحةً لتصفية الحسابات وربما يعتبرنا من "فلول الأسد" وهذه الانتخابات لا علاقة لها بالانتخابات النيابية".