Apr 9, 2025 8:11 AMClock
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‏صحيفة "التايمز" البريطانية نقلاً عن مصادر: صواريخ كروز إيرانية وأخرى باليستية تم تهريبها أيضاً إلى العراق الأسبوع الماضي وهي صواريخ أقصر مدى من صواريخ أرض-أرض

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