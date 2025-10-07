Oct 7, 2025 3:38 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

‏الرئيس السابق للحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط مغادراً قصر بعبدا: زيارة ودّية والجوّ مطمئن رغم حملات التشكيك غير المدروسة والجيش اللبناني يقوم بعمل جبّار في الجنوب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o