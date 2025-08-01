Aug 1, 2025 6:01 PMClock
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‏الخارجية الأميركية لمراسلة الحدث: لا صحة للأنباء عن إنهاء مهمة الموفد "برّاك" إلى لبنان

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