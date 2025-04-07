Apr 7, 2025 5:36 PMClock
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‌‏قائد قوات اليونيفيل: ندعو جميع الأطراف لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 ووقف الأعمال العدائية

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