Apr 3, 2025 6:14 PMClock
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‌‏الأمن الداخلي في مدينة حلب: ستكون هناك مراحل أخرى لتبادل الموقوفين بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية بعد تبادل أكثر من 200 موقوف اليوم

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