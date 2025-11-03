Nov 3, 2025 5:23 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

‌وزير خارجية فرنسـا: ندعو لنزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من النقاط الـ5

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o