Oct 28, 2025 11:44 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

يُتوقّع أن تصل أورتاغوس بعد قليل عند الساعة 12 إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o