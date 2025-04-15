نظّمت جامعة رفيق الحريري RHU يومها المفتوح تحت شعار "استكشِف، تواصَل، وابدأ بالنجاح"، مستقبلةً طلاب المدارس، وأولياء الأمور، والمهتمين من مختلف المناطق، في فعاليةٍ جمعت بين المعرفة، والإلهام، والتجربة الحيّة.

أتاح اليوم المفتوح للزوار فرصة التعرّف على كليات الجامعة واختصاصاتها، عبر جولات ميدانية وجلسات تفاعلية مع أعضاء الهيئة التعليمية، الذين قدّموا شروحات عن برامجهم الأكاديمية ومشاريعهم الإبداعية. كما أُتيح التقديم الفوري من خلال مكتب القبول، في خطوة سهّلت على الزوار اتخاذ أولى خطواتهم نحو الانضمام الى RHU.

شهدت ساحة الحرم الجامعي سلسلة من العروض الرياضية المنظّمة من قبل قسم الرياضة، شملت مباريات في كرة السلة، تنس الطاولة، و"تيك بول". وتواصلت أجواء الحماس مع عروض فنية مميزة، بدأت بمسابقات ترفيهية من تقديم سامر ماضي، تبعتها فقرات موسيقية لفرقة Beat Bakers، والفنان طوني عطية مع فرقة Dear Ear، وعرض مميز لفريق Spartan Calisthenics، وختام موسيقي مبدع مع إسميرالدا يونس وفرقتها.

ومن أبرز المحطات، العرض الميداني الذي قدّمه طالب الهندسة الميكانيكية وبطل لبنان في الدريفت كريم جابر، بسيارته الـ RALLY التي صمّمها وبناها بنفسه. هذا العرض شكّل مثالًا حيًّا على قوة التعليم التطبيقي في RHU، وعلى الإمكانات التي يمكن للطلاب تحقيقها ضمن بيئة محفّزة وداعمة.

واختُتم اليوم المفتوح بجو اجتماعي دافئ، مع إطلاق مسابقة تصوير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.