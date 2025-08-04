نظّمت رابطة كاريتاس لبنان يوما طبيا مجانيا في مركز جمعية " تدبير" - عندقت، بتمويل من الامم المتحدة وبالتعاون مع بلدية عندقت، وبالشراكة مع وزارة الصحة ومستشفى المعونات - جبيل وجمعيتي "تدبير" و"شباب للسلام".

وتضمّنت الحملة اختصاصات: طب عام، قلب وشرايين، غدد وسكري، عظام، أمراض نسائية، بالإضافة إلى فحص ترقق العظام للنساء فوق سن الأربعين، بالاضافة الى الفحوصات المخبرية. ووصل عدد المستفيدين من البلدة والجوار إلى 280 شخصاً.

وتفقد رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود سير الحملة، يرافقه عضو مجلس الإدارة الأب سمير غاوي.