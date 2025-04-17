بتمويل من الإتحاد الاوروبي وبالتعاون مع مديرية التعاون العسكري المدني في الجيش اللبناني ومنظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة، نظمت رابطة كاريتاس لبنان يوماً طبياً مجانيَاً في بلدة القليعة، حضره رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الاوروبي السيدة أليساندرا فييزر، منسق قطاع الصحة في منظمة الصحة العالمية الدكتور شجيب حسين، منسقة الرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة لمحافظة النبطية رنا رعد ومدير التعاون العسكري المدني العميد الركن اياد العلم، نائب رئيس رابطة كاريتاس لبنان الدكتور نيقولا الحجار المدير التنفيذي في الرابطة السيد جيلبير زوين، رئيس اقليم مرجعيون وحاصبيا الدكتور برنار ونًا، مسؤولة قسم الصحة سيندي حاكمة، مسؤولة تطوير الاعمال لما سرور، مسؤول قسم التواصل والاعلام مازن مصور، مسؤولة جهاز الاعلام ماغي مخلوف، فعاليات المنطقة، وعدد كبير من الاعلاميين.

تضمن هذا اليوم الطبي استشارات طبية، وصورا شعاعية مع اطباء متخصصين في الصحة العامة، غدد وسكري، نسائي، بالاضافة الى تأمين الفحوصات المخبرية وتوزيع ادوية في الطب العام والقلب، والسكري وغيرها... وقد استفاد ٢٦٧ شخصا من هذه الخدمات.

جال الوفد في المركز واطلع من مسؤولة القسم عن سير العمل، ومن الاطباء عن الحالات التي عاينوها وعن توفير الدواء.

بعدها اجتمع الوفد مع فعاليات المنطقة واطلع على اوضاعهم الاجتماعية بعد الازمة التي مرّ بها الجنوب. واستمعت السيدة فييزر الى مخاتير ورؤساء بلديات المنطقة الذين اطلعوها على معاناة الاهالي خلال وبعد الحرب الأخيرة، وعلى حاجاتهم وبخاصة الادوية المزمنة المكلف.

وقالت السيدة اليساندرا فييزر: "يشرفنا أن نكون معكم اليوم في قلب جنوب لبنان الجميل، إلى جانب شركائنا في القطاع الصحي. وبصفتنا الاتحاد الأوروبي، نؤكد التزامنا بدعم سكان هذه المنطقة المتضررة بشدة في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية. ونواصل التزامنا بالتعاون مع وزارة الصحة العامة في تعزيز رؤيتها للرعاية الصحية، لا سيما في دعم خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية.

كما يفتخر الاتحاد الأوروبي بدعم شركائنا، ومؤسسات الدولة، والقوات المسلحة اللبنانية، ومنظمات مثل كاريتاس، وجميعهم ممثلون بيننا اليوم، والذين كانوا في طليعة جهود الإغاثة خلال النزاع وبعده."

وعن دور منظمة الصحة العالمية، تحدث الدكتور شجيب حسين منسق قطاع الصحة عن توقف بعض المنظمات العالمية عن تقديم المساعدات، وبالتالي تقلص الانشطة الانسانية والتنموية. فمنظمة الصحة تعمل بالتنسيق مع المؤسسات المحلية وبخاصة كاريتاس في ايجاد حلول ومصادر تمويل للاستمرار.

"وزارة الصحة مستمرة بدعمها لكاريتاس من خلال مراكز الرعاية الصحية"، هذا ما قالته السيدة رنا رعد خلال جولتها، وتحدثت عن "الضرر الذي احدثه العدوان في مراكز الرعاية الصحية التابعة للوزارة في منكقة الجنوب، وعن التعاون مع كاريتاس لبنان التي تعد من الجمعيات التي تعمل باحترافية وصدق وشفافية."

رئيس اقليم مرجعيون وحاصبيا الدكتور برنار ونّا شكر بدوره هذه اللفتة من الاتحاد الاوروبي الى المواطن في الجنوب، ووجه تحية شكر الى رئيس رابطة كاريتاس لبنان الاب ميشال عبود والادارة على اصرارهم على تأمين عيادة نقالة وطبيب مداوم وادوية حتى في أصعب الظروف، وذلك حرصا على خدمة الأهالي الذين صمدوا في قراهم خلال الحرب.

العماد الركن اياد العلم تحدث بكلمته عن دور المديرية في الوقوف بجانب المواطن وعن التعاون مع رابطة كاريتاس في تنظيم الايام الطبية، وأكد على استمرار التعاون مع كاريتاس لتأمين الخدمات الطبية وغيرها للمواطن.

نائب رئيس رابطة كاريتاس الدكتور نقولا الحجار شكر باسم رئيس الرابطة الاب ميشال عبود ومجلس الادارة، الاتحاد الاوروبي والسيدة فييزر على الوقوف بجانب كاريتاس من خلال التمويل، لتستمر الرابطة في تقديم الخدمات الطبية لاهلنا في الجنوب. كما توجه الى المحسنين والجهات المانحة لدعم كاريتاس لتكمل رسالتها الانسانية.

نشير الى ان الحملات الطبية مستمرة في الجنوب من خلال مراكز الرعاية الصحية التابعة لكاريتاس لبنان ومن خلال العيادات النقالة.