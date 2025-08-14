المركزية - استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، في الدار البطريركية في دمشق، الأمين العام لرئاسة الجمهورية العربية السورية ماهر الشرع موفَداً من الرئيس السوري احمد الشرع، على رأس وفدٍ.

وقد حمل الشرع تعازي الرئيس السوري بشهداء كنيسة مار الياس دويلعة - دمشق، وأكد أن "هذه الجريمة تستهدف العيش الواحد في سوريا"، وأعرب عن "تقدير رئيس الجمهورية للبطريرك يوحنا العاشر وللمكون المسيحي الأصيل الذي يجد في الدار البطريركية في دمشق رمزاً له، ولحضوره الريادي في تاريخ الشرق".

من جهته، رحب البطريرك بالشرع وبالوفد المرافق، وطلب نقل تحيته وتقديره الى رئيس الجمهورية، وشدد على "أصالة الدور المسيحي في سوريا وفي الشرق"، وأكد أن "بطريركية أنطاكية وسائر المشرق سعت وتسعى، وفي كل مراحل تاريخها، وبكل ما أوتيت من قوة كي تكون إلى جانب إنسان هذا الوطن ، بمعزل عن منطق الأكثرية والأقلية".

اشارة الى ان "اللقاء كان مناسبة لتأكيد أواصر الأخوة والتواصل، وللتداول في قضايا الساعة والمستجدات الدولية والمحلية".