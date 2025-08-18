استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس يوحنّا العاشر بطريركَ كنيسة المشرق الآشوريّة مار آوا الثالث وذلك في المقرّ البطريركيّ في البلمند.

وحضر اللقاء المتروبوليت مار ميليس زيا رئيس الطائفة الآشوريّة في لبنان والمطران غطّاس هزيم متروبوليت بغداد والكويت وتوابعهما للرّوم الأرثوذكس والأب جورج يوخنا كاهن رعية الحدت والأب نينوس عودة كاهن رعيّة سدّ البوشريّة ورئيس المحكمة الروحيّة القاضي عصام الأسعد.

رحّب يوحنا العاشر البطريرك وبالوفد المرافق مؤكّداً "عراقة الدور المسيحيّ وأصالته في الشرق".

وتطرّق اللقاء إلى "الوجود المسيحيّ في الشرق بكلّ بلدانه وإلى التحدّيات التي تواجه هذا الوجود في ظلّ التغيرات الإقليميّة والدوليّة".