Jun 27, 2025 9:04 AMClock
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ينعقد ​مجلس الوزراء​ عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في جلسة عادية في السراي الحكومي، لدراسة جدول أعمال من 17 بندا

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