المركزية - اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في ما خص حصرية السلاح، أُبلغ الى جميع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة، ولبنان ملتزم تطبيقه على نحو يحفظ مصلحة جميع اللبنانيين وتم ابلاغ جميع المعنيين لاسيما الولايات المتحدة الأميركية من خلال السفير توماس براك ان المطلوب الان التزام إسرائيل من جهتها بالانسحاب من المناطق التي تحتلها في الجنوب اللبناني وإعادة الاسرى وتطبيق القرار 1701، لتوفير الأجواء المناسبة لاستكمال بسط سيادة الدولة اللبنانية بواسطة قواها الذاتية حتى الحدود المعترف بها دوليا. وأشار الرئيس عون الى ان الدعم العربي للبنان مهم في هذه المرحلة، لاسيما وان المجتمع الدولي يتفهم الموقف اللبناني ويدعمه أيضا.

وكان السفير زكي نقل الى الرئيس عون تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط ومتابعة الجامعة للوضع في لبنان، وما يمكن ان تقدمه من دعم في هذه المرحلة. كما اجرى جولة افق حول الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

وبعد اللقاء، ادلى السفير زكي بالتصريح التالي الى الصحافيين:

"تشرَّفت بمقابلة فخامة الرئيس جوزاف عون، منذ قليل، وشرحت لفخامته إطار الزيارة وهدفها، وهو الإعراب عن دعم جامعة الدول العربية لفكرة بسط الدولة اللبنانية لسلطتها على جميع الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة. وهذه الأفكار والمبادىء موجودة في قرارات جامعة الدول العربية، وبالذات القرار الأخير الذي صدر في قمة بغداد منذ عدة أشهر. وشرحت لفخامته أيضا، بالإضافة الى ما نكنُّه من احترام لقيادات الدولة اللبنانية وتحركها في هذا المجال، إحترامنا للإطار الذي تضعه هذه القيادات لتنفيذ هذه السياسة. وأيضاً نطالب بكل قوة، ونضم صوتنا الى صوتها في مسألة مطالبة القوى الدولية بالضغط على إسرائيل للإنسحاب من جميع الأراضي اللبنانية والإمتناع عن اية أفعال تمس بالسيادة اللبنانية."

اضاف: "في هذا الإطار أيضا لاحظنا مؤخرا بعض علو النبرة الداخلية في التراشق اللفظي الإعلامي، وما الى ذلك. طبعا، في العادة، في مجتمعات كثيرة، هذه تؤخذ بشكل معتاد. ولكن في لبنان، وبسبب الأوضاع والظرف الإقليمي وكل الظروف التي نعلمها، فإننا نأخذ هذا الموضوع بقدر من الحذر لأنه ما من احد يريد ان ينزلق هذا البلد الى وضع ممكن ان تكون فيه عواقب غير مرغوب بها. ونأمل من الجميع ان تكون هناك حكمة في تناول هذا الموضوع، ورؤية لصالح البلد، لأن الهدف من كل هذه التحركات هو إستعادة قدر من الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وتطبيق سياسة فيها سيادة للبلد على كافة أراضيه. هذا هو هدف الزيارة وإطارها. وبالتأكيد سنشرح مثل هذه الأفكار لدولة الرئيس بري ودولة الرئيس سلام في اللقاءات التي ستتلو هذا اللقاء."

سئل: تحدثتم عن الدعم العربي، هل من تحرك عملي في هذا الإطار بإتجاه المجتمع الدولي للحديث مع إسرائيل لتطبيق إتفاق وقف إطلاق النار؟

أجاب: "انا افهم ان الوسيط الأميركي هو الذي يقوم بهذا الدور، برضى الدولة اللبنانية ورضى الطرف الآخر. وبالتالي، فإن على الولايات المتحدة مسؤولية خاصة في هذا الموضوع، ونحن نطالب ونضم صوتنا الى صوت القيادات في الدولة اللبنانية في مطالبتها بالضغط على إسرائيل في تنفيذ تعهداتها وفق إتفاق وقف إطلاق النار، وعدم العودة الى المساس او الإفتئات على سلطة الدولة اللبنانية. إذاً المسألة ليست هنا في الدور العربي بل في ان الطرفين المعنيين، بينهما وسيط أميركي يعمل بوتيرة سريعة ومتسارعة. وافهم ان هذا الوسيط قد يعود الأسبوع القادم ربما الى لبنان، فبالتالي الوساطة قائمة.

وما يجب ان نقوله للوسيط هو انه يجب ان تركِّز وتهتم بتنفيذ الطرف الإسرائيلي لتعهداته، لأنَّ هذا أمر في غاية الأهمية حتى يتمكَّن الجانب اللبناني أيضا من تنفيذ القرارات والتعهدات التي أخذها."

سئل: هل من المرتقب عقد قمة عربية لمساعدة لبنان؟

أجاب: "ليس في الوقت القريب القادم. ولا أرى ان هناك قمة من هذا النوع، ومخصصة لهذا الغرض. القمم العربية أصبحت الآن عادية. والقمم غير العادية تستدعي وضعا غير عادي. وما نراه في الإطار اللبناني هو انه حتى الآن الأمور تسير بشكل سياسي. وحتى التراشقات الإعلامية، وهي غير مطلوبة وغير مرغوب بها، لكنها تبقى في الإطار الإعلامي. وهذا أمر لا يستدعي قمة عربية."

سئل: اين هي جامعة الدول العربية من التطورات الأخيرة في المنطقة، لا سيما في غزة، والحديث المتكرر عن إسرائيل الكبرى التي يتضرر منها حوالي 8 دول عربية، وما موقف الجامعة من ذلك؟

أجاب: "الموقف، نحن أصدرناه بشكل مكتوب في بيان رسمي، اعتقد شخصيا انه بيان قوي. وكان بيانا شاملا ضد هذه التوجهات، وضد الأفكار التي وردتنا إعلاميا، منقولة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية. وبالتالي، فإن الموقف واضح. ودعونا نقول ان لكل فعل، هناك ردة فعل، والتصريحات جاءت على مستوى إعلامي او بشكل فُسِّر هكذا، وأظن ان ردة الفعل العربية الإعلامية كانت اكثر من كافية لتوضيح الموقف العربي الرافض تماما لمثل هذه المقاربات لأنها تعبِّر بالفعل عن رغبة توسعية لا تريد ان تهدأ لدى الجانب الإسرائيلي، وهذا امر مرفوض ومدان. وقلنا هذا الأمر بأشكال كثيرة. فإذا وقفت الأمور عند الحد الإعلامي، كان به. وإذا كان هناك أي شكل من أشكال التصعيد، فهذا امر آخر ولكل حادث حديث".

عين التينة: كما تابع رئيس المجلس النيابي نبيه بري تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على قطاع غزة ولبنان خلال لقائه مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وبعد اللقاء تحدث السفير زكي: لقد تشرفت بمقابلة الرئيس نبيه بري في إطار هذه الزيارة الرسمية التي أقوم بها إلى لبنان اليوم ليس فقط لمواكبة الوضع ولكن أيضا للاطمئنان ومتابعة كل التطورات التي حدثت في هذا البلد منذ بضعة أسابيع وتتابعونها جميعا كما نتابعها نحن في جامعة الدول العربية، كما شرحت في بعبدا، الهدف من هذه الزيارة كان لإبداء الدعم للدولة اللبنانية على موقفها الأخير وقراراتها ببسط سيادتها على جميع أراضيها وحصر السلاح بيدها وأيضا للتأكيد على مسألة ضرورة إلزام الطرف الإسرائيلي القيام بكافة التزاماته وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف: إلى ذلك طبعا رغبتنا في التأكد من أن التراشقات التي حدثت على الساحة اللبنانية مؤخراً لا تنعكس أو تترجم إلى شيء آخر خارج إطار التراشقات الكلامية، لأن إستقرار هذا البلد أمر مهم بالنسبة لجامعة الدول العربية وقرارات القمم العربية المتوالية وآخرها قمة بغداد واضحة في هذا الشأن، وبالتالي أردنا أن نؤكد على دعمنا للبنان في هذه المرحلة كما في المراحل السابقة.

ورداً على سؤال حول المخاطر من تهجير اهالي غزة؟

اجاب زكي: طبعا مسألة تهجير أهالي غزة مطروحة وقد نكون من أوائل من أشاروا إليها بعد بدء الحرب الإجرامية الإسرائيلية على القطاع منذ ما يقارب العام لأن أهدافها كانت واضحة آنذاك رغم انهم لم يتحدثوا بها، لكن عندما تحدثوا بها كان الأمر واضحا بالنسبة لنا، موضوع التهجير مرفوض عربيا ومصريا باعتبار أن مصر هي الدولة الجار المباشر لقطاع غزة ومرفوض دولياً أيضاً بغض النظر عن أن هناك طرف معين يتماشى مع القرارات الإسرائيلية مهما كانت، لكن الوضع والموقف الدولي واضحان في هذا الإطار. ماذا سيحدث على الأرض؟ هذا الأمر لا أريد أن أتنبأ به ولا أسعى لذلك، لكل حادث حديث ولكننا نتمسك بالموقف العربي الواضح جدا والذي لا إستثناء فيه وهو موقف صلب ومتماسك للغاية برفض فكرة التهجير بشكل كامل والعمل للحيلولة دون نجاح أي مخطط تهجيري من جانب الإسرائيليين.

ورداً على سؤال حول إستعداد جامعة الدول العربية للقيام بعمل فعلي تجاه الجانب الأميركي لتقديم ضمانات بعدم اعتداء إسرائيل على لبنان؟

اجاب زكي: المواقف السياسية يُعبَّر عنها بالكلام لكن الموقف السياسي هو موقف سياسي يجب أن يحترم ويؤخذ بعين الاعتبار. لماذا نتحدث عن الوسيط؟ لأنه في كل اتفاق من هذا النوع سواء إتفاق وقف إطلاق النار أو غيره عندما يكون هناك وسيط يعمل، فمن الطبيعي ان نحترم دوره خاصة إذا كنا راضين وإذا كانت الدولة اللبنانية بكل أطرافها ارتضت بدور هذا الوسيط، فمن باب أولى أن الأطراف الأخرى الاشقاء العرب أو جامعة الدول العربية أيضا أن يقبلوا بدوره. إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن تكون اتصالاتنا مع الوسيط، ومناشداتنا ونداءاتنا تكون للوسيط لأنه في هذه الحالة لا توجد لدينا علاقة مع الطرف الإسرائيلي، علاقتنا مع الطرف الأميركي الذي يتوسط في هذا الاتفاق، وعلى حدود ما أعلم، وأنتم متابعين أكثر مني، الوسيط الأميركي كان في بيروت منذ أيام وأطلق تصريحات إيجابية في هذا الصدد وقال أنه يجب على الجانب الإسرائيلي ان يلتزم بتنفيذ ما عليه وبالتالي هناك تفهم أكبر نرصده في الموقف الأميركي وهذا أمر مشجع.

السراي: بعدها، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السراي، زكي والوفد المرافق.

بعد اللقاء قال زكي: "تشرفت بمقابلة الرئيس سلام خلال هذه الزيارة التي اقوم بها موفدا من معالي الأمين عام لجامعة الدول العربية لمواكبة الوضع في لبنان، طبعا تحدثت مع دولة الرئيس حول قرار الحكومة الأخير، وعبرت له عن دعم جامعة الدول العربية لهذا القرار، هذا الدعم موجود في قرارات مجلس جامعة الدول العربية وآخرها قرار قمة بغداد الذي صدر في شهر ايار الماضي، والذي يعبر بشكل واضح عن تأييد فكرة بسط الدولة اللبنانية سيادتها على جميع اراضيها وحصر السلاح بيدها، وطبعا كل يعني ما يترتب على هذا القرار من أمور وهذا أمر يعود إلى الدولة اللبنانية وقيادتها لديهم الحكمة الكافية لموائمة ولمواكبة التنفيذ مع ظروف البلد، وطبعا تحدثت مع دولة الرئيس عن التوترات الموجودة في الساحة، والذي ينعكس بعضها بتصريحات إعلامية وقدر من هذه التصريحات يحمل الحدة لا أظن أن هناك مجال لها لانها تقود المجتمع إلى مكان لا أظن أن أحدا يرغب في الذهاب إليها، وبالتالي نؤكد على أنه من المهم للقيادات اللبنانية سواء قيادات سياسية أو روحية أو اجتماعية أو غير ذلك، أن تساهم في وأد الفتنة وليس في اذكاء نار الفتنة هذه مسألة أساسية لاستقرار البلد، لا نريد ان مستصغر الشرر يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وأظن ان هذا الأمر واضح في تصريحاتنا وهذا أمر دائما ننبه الجميع إليه، من واقع حرصنا على الوضع في هذا البلد العزيز".

اضاف: "كل تمنياتنا للبنان الاستقرار والسلم الأهلي والتقدم والرفاهية لشعبه و ندعم التحركات المسؤولة التي تقوم بها قيادات هذا البلد في سبيل استعادة سيادته وسلطته، وفي هذا الإطار كما قلت في تصريحات سابقة اليوم على الوسيط الذي يتوسط في الموضوع الخاص بوقف إطلاق النار أن يسهم إيجابا في الوضع، وأن يضغط على الطرف الإسرائيلي لكي يقوم بتنفيذ إلتزاماته وتعهداته وانسحابته ويمتنع عن خرق السيادة اللبناني ، ونتمنى كل الخير للبنان ولأهله."

الخارجية: ايضا، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي زكي والوفد المرافق بحضور سفير لبنان لدى جمهورية مصر العربية علي الحلبي، وجرى خلال اللقاء عرضٌ للأوضاع في لبنان والمنطقة العربية.

أكد السفير حسام زكي أن زيارته تهدف الى التأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الأمانة العامة للجامعة العربية للوضع في لبنان وللحفاظ على الاستقرار فيه، والى ابراز الدعم العربي للدولة اللبنانية ولقرارات الحكومة في مساعيها لبسط سيطرتها على كامل اراضيها، وحصر السلاح بيدها.

من جهته، أعرب الوزير رجّي عن تقدير لبنان العالي للدعم العربي ودعم جامعة الدول العربية له، وأكد أن الحكومة اللبنانية تسعى بكل حكمة وتروّي لمعالجة مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وهي تعمل جاهدة لإعادة بناء الدولة، وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي كمقدّمة أساسية للنهوض الاقتصادي.

كما تطرق اللقاء الى مسألة التمديد لقوات اليونيفيل وتمّ التشديد على أهمية الابقاء على وجود الأمم المتحدة في جنوب لبنان.