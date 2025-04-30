Apr 30, 2025 4:49 PMClock
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يلتقي بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في هذه الأثناء وزير الدفاع ميشال منسى في الربوة

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