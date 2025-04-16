Apr 16, 2025 10:40 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

يلتقي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي السفير السعودي وليد البخاري، في بكركي

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o