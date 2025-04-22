Apr 22, 2025 11:19 AMClock
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يقوم الجيش بتفجير مواد غير منفجرة من مخلفات الحرب اليوم الثلاثاء 22/4/2025 مابين الساعة ال11صباحا وال 2 بعد الظهر وذلك في مدينة النبطية حي البياض

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