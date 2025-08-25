Aug 25, 2025 4:12 PMClock
أبرز الأحداث
يعلن المكتب العمالي المركزي في حركة أمل ووحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله، تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم الأربعاء 27 آب 2025

