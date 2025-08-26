كتبت النائبة بولا يعقوبيان عبر حسابها على اكس: ما صدر عن ‎توم براك اليوم مُستهجَن، ولا ينتقص من مكانة ‎الصحافة اللبنانيّة، بل يكشف مدى انهيار صورة الديبلوماسية الغربيّة وانحطاطها في أبسط قواعد الاحترام والتخاطب الدبلوماسي!

فالصحافة في ‎لبنان، رغم كلّ الصعوبات، تبقى ركيزة الحرية وصوت الناس. أمّا ذهنيّة الاستعلاء والتعاطي المتعجرف مع هذا البلد وصحافته، فهي سقوط مدوٍّ أخلاقياً ودبلوماسياً قبل أن تكون إساءة للصحافة اللبنانيّة…