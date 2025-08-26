كتبت النائبة بولا يعقوبيان عبر حسابها على اكس: ما صدر عن توم براك اليوم مُستهجَن، ولا ينتقص من مكانة الصحافة اللبنانيّة، بل يكشف مدى انهيار صورة الديبلوماسية الغربيّة وانحطاطها في أبسط قواعد الاحترام والتخاطب الدبلوماسي!
فالصحافة في لبنان، رغم كلّ الصعوبات، تبقى ركيزة الحرية وصوت الناس. أمّا ذهنيّة الاستعلاء والتعاطي المتعجرف مع هذا البلد وصحافته، فهي سقوط مدوٍّ أخلاقياً ودبلوماسياً قبل أن تكون إساءة للصحافة اللبنانيّة…
Aug 26, 2025 5:09 PM
يعقوبيان: الصحافة اللبنانية ركيزة حرية والسقوط أخلاقي قبل أن يكون دبلوماسيًا
